Dondurma ve Uçurtma Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Dünya Empati Günü" dolayısıyla Empati Derneği ile birlikte Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan Selahattin Eyyubi Parkında dondurma ve uçurtma şenliği düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Dünya Empati Günü" dolayısıyla Empati Derneği ile birlikte Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi sınırlarında bulunan Selahattin Eyyubi Parkında dondurma ve uçurtma şenliği düzenlendi. Her yıl Eylül ayının ilk haftası içerisinde kutlanan "Dünya Empati Günü" münasebetiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve EMFADER (Empati Toplumsal Duyarlılık ve Farkındalık Derneği) tarafından çocuklar için dondurma ve uçurtma şenliği yapıldı.

Çocukların gönüllerince eğlendikleri etkinlik alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından uçurtma ve dondurma dağıtıldı. Uçurtmaları alarak rüzgara doğru bırakan çocukların sevinçleri gözlerinden okunurken Selahattin Eyyubi parkına çocuklarıyla gelen aileler de keyifli vakit geçirdi.

EMFADER Onursal Başkanı Cevheri: " Empati görenin, kendisini görmeyenin yerine koyabilmesidir"

Empati Toplumsal Duyarlılık ve Farkındalık Derneği Onursal Başkanı Mehmet Ali Cevheri programın ardından bir konuşma yaparak empatinin sevmeyi öğrenmek demek olduğunu belirterek "duyan duymayanın, gören görmeyenin yerine kendini koyabilirse sevginin gücü yayılacaktır" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç: " Faydalı bireyler olabilmek için sevgi önemlidir"

Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç da etkinlik alanında bir konuşma yaparak çocuklara şehre faydalı bireyler olmaları noktasında telkinlerde bulundu.

Dondurma ve Uçurtma Şenliği çocukların yüzlerinde bolca tebessüm bırakırken ebeveynleri de çocuklarının sevincine ortak oldu.

Kaynak: Habermetre