Dondurma üreticisi firma 15 ülkede ağızları tatlandırıyor

Bursa'da 2003 yılında kurulan fabrikada dondurma üretimi yapan gıda firması 300'den fazla ürün çeşidini Türkiye'nin her yerine ve 15 ülkeye gönderiyor.

Bursa'da 2003 yılında kurulan fabrikada dondurma üretimi yapan gıda firması 300'den fazla ürün çeşidini Türkiye'nin her yerine ve 15 ülkeye gönderiyor.

Yerli sermayeyle 2003'te kurulan ve üretime başladığında yılda 10 milyon litre kapasiteye sahip dondurma üreten şirket, yapılan yatırımlarla yıllık üretimini 200 milyon litre kapasiteye çıkardı. Bu üretimin yüzde 90'ı Bursa'daki fabrikadan karşılanıyor. Firma üretiminin yüzde 10'unu 15 ülkeye ihraç ediyor.

Firmanın tedarik zinciri direktörü Erman Yurt, AA muhabirine, Bursa'daki fabrikada en yoğun dönemde 3 bin çalışana ulaştıklarını, sabit 1000 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Yurt, "Yapılan yatırımlar ve Bursa'nın dışında, Kahramanmaraş tesisinin de devreye alınmasıyla üretimimiz yıllık 200 milyon litre kapasiteye ulaştı. Üretimimizin yüzde 90'ını Bursa'da yapıyoruz. Yüzde 10'ununu da Kahramanmaraş'tan karşılıyoruz. Endüstriyel dondurmanın üretildiği ve büyük kapasitenin karşılandığı yer Bursa." dedi.

Bir gıda şirketi oldukları için yüksek hassasiyetle çalıştıklarını dile getiren Yurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının herkesi olduğu gibi kendilerini de etkilediğini, sanitasyon ve hijyen kurallarına çok dikkat ettikleri için diğer sektörlerle kıyasladığında bu konuda bir adım önde olduklarını vurguladı.

Salgın sürecini bu zamana kadar iyi yönettiklerini aktaran Yurt şöyle devam etti:

"Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Her anlamda çok ciddi tedbirler aldık. Ticari olarak faaliyetimizi etkiledi. Restoranlar, otel ve kafeler kapandığı için dış tüketimi etkiledi. Öte yandan discount marketlerde, modern kanalda satışlar hakeza bir o kadar arttı. Bu da birbirini tamamladı. Dolayısıyla ticari olarak süreci iyi yönetebildiğimiz, güzel sonuçlarla tamamladığımız bir yıl olarak geçirdik 2020'yi. Geçen sene sektördeki küçülmeye rağmen öne çıkan ve pazar payını artıran bir marka olduk. Ciro olarak bakıldığında yüzde 20'den fazla artışımız var."

"İhracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz"

İhracatın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve bu konuda da gelişim sağladıklarını vurgulayan Yurt, her geçen yıl ihracat satışlarının arttığına dikkati çekti.

Üretimlerinin yüzde 10'unu yurt dışına sattıklarını, Irak, Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Suriye, Filistin gibi ülkelere dondurma gönderdiklerini belirten Yurt şunları kaydetti:

"Bu sene özellikle Avrupa pazarı önceliğimiz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Uluslararası Gıda Standardı (IFS) gibi kuvvetli ve uluslararası sertifikasyonlarımız var. Avrupa Birliği'ne ve Rusya'ya ihracat iznimiz var. Bu amaçla özellikle Avrupa'ya yöneleceğiz. Avrupa'da Hollanda, Almanya, Fransa öncelikli olduğumuz ülkeler. İngiltere ile özel ambalajlı ürün projemiz var. O da çok sıkı takip ettiğimiz, üzerine emek harcadığımız proje. Oradan da güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. İhracatla Türkiye ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Şu anda 15 ülkeye satış gerçekleştiriyoruz. İhracat açısından her gün yeni ülkeleri eklemek istiyoruz. Hedefimiz ve şu anda kontak halinde olduğumuz Avrupa ülkeleri. Bu kıymetli ürünleri oralara sunmak istiyoruz."

Yurt 300'den fazla dondurma çeşidi ürettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan