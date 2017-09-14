Dondurma Tır'ı İzmir'de

Dondurma TIR'ı İzmir'de



İZMİR - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek 1.Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali kapsamında hazırlanan dondurma TIR'ı, İzmir'e geldi. Onlarca vatandaş meşhur Maraş dondurmasının tadına bakarken, TIR'ın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenecek 1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali 22-24 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilecek. Festival için özel hazırlanan dondurma TIR'ı da festival tarihine kadar şehir şehir gezerek dünyaca ünlü Maraş dondurmasını vatandaşlarla buluşturuyor. Dondurma TIR'ının son durağı İzmir'deki Konak Meydanı oldu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da dondurma kestiği etkinlikte, kilolarca dondurma dağıtıldı, genciyle yaşlısıyla onlarca kişi lezzetli Maraş dondurmasından tattı. TIR'ın önünde uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, dondurmanın çok lezzetli olduğunu söyledi.

İzmir dondurmaya doydu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam, "Başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bugün dondurma TIR'ımızla İzmir'deyiz. Trabzon, Samsun, İstanbul ve Bursa'dan sonra bugün İzmirli halkımıza sponsorlarımızla birlikte dondurma ikramında bulunuyoruz. 18.00-20.00 arası süren etkinliğimizde herkes dondurmaya doyacak" dedi. Kahramanmaraş Kervan Pastaneleri Alpedo Dondurma Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu da, "TIR'ımız Türkiye'yi geziyor. Dondurma denilince akla Kahramanmaraş gelir. Bugün Kahramanmaraş'ı İzmir'e getirdik, dondurmamızı İzmir ile buluşturduk. Vatandaşların tepkileri çok güzel. Finalimizi Kahramanmaraş'ta yapacağız" diye konuştu.

"Parmaklarımızı yalıyoruz"

Dondurmanın tadına bakan vatandaşlar, "Dondurmayı çok beğendim. İzmir'e geldikleri için çok memnunuz. Bu dondurmanın tadı çok güzel. Diğer dondurmalardan farklı olduğu çok belli oluyor. Maraş'ın dondurması çok ünlü. Gerçek sahlep kullanılıyor, bu yüzden bir tane yetmiyor" derken, çocuklar ise, "Dondurma çok güzel. Hayatımızda böyle dondurma yemedik. Parmaklarımızı yalıyoruz. Bir tane daha yiyeceğiz" diye konuştu.