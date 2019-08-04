Dondurma sırası beklerken hayat kurtardı

İzmir Foça'da dondurma almak için sırada bekleyen Acil Tıp Teknisyeni Özlem Ensari, ani solunum durması nedeniyle kriz geçiren Nazmi Altıntaş'a kalp masajı yaparak onu hayata döndürdü. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İzmir'in Foça ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar bölgede dondurmacılık yapan Nazmi Altıntaş, dükkandaki sandalyeye oturup dinlendiği sırada bir anda yere yığıldı. Bu esnada dondurma sırası bekleyen Foça 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Özlem Ensari, hemen yardıma koştu. 112'nin aranmasını isteyen Ensari, bir yandan Altıntaş'a kalp masajı yaptı. Altıntaş, 7 dakikalık müdahale ile hayata döndü. Ani solunum durması nedeniyle kriz geçirdiği belirlenen Altıntaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özlem Ensari'nin artık kızı olduğunu belirten Altıntaş, "Bana müdahale eden kişi müşterimdi. O benim bir parçam, bir evladım oldu. İki tane evladım vardı, şimdi üç tane oldu. Ben bugün ayaktaysam büyük çoğunluğu onun sayesinde" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA