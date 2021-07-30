Dondurma külahını yere atınca bıçaklanması kamerada

DİYARBAKIR'da, büfeden dondurma alıp, külahını yere atan kişi, yoldan geçen biri tarafından bacağından bıçaklandı.

DİYARBAKIR'da, büfeden dondurma alıp, külahını yere atan kişi, yoldan geçen biri tarafından bacağından bıçaklandı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Büfeden aldığı dondurmanın külahını yere atan ve ismi öğrenilemeyen kişi, bu sırada yoldan geçen ve yanına gelen kimliği belirsiz kişiyle tartıştı. Bu sırada bıçağını çıkaran saldırgan, külahı yere atan kişiyi bacağından yaraladı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yaralı da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince bıçaklı saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. Bıçaklı saldırı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek