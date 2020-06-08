Dondurma kabından robotik kodlama tekniğiyle kuluçka makinesi yaptı
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Dondurma kabından robotik kodlama tekniğiyle kuluçka makinesi yaptı

Dondurma kabından robotik kodlama tekniğiyle kuluçka makinesi yaptı 12 yaşındaki çocuk, civcivleri çok seven 7 yaşındaki kız kardeşi için dondurma kabından kuluçka makinesi yaptı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6.

08.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:33

Dondurma kabından robotik kodlama tekniğiyle kuluçka makinesi yaptı

12 yaşındaki çocuk, civcivleri çok seven 7 yaşındaki kız kardeşi için dondurma kabından kuluçka makinesi yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6. sınıf öğrencisi bir çocuk, civcivleri çok seven kız kardeşi için dondurma kabından robotik kodlama tekniğini kullanarak bilgisayar destekli kuluçka makinesi yaptı.

İsmail Tatar adlı ortaokul öğrencisi, 2 haftada yaptığı kuluçka makinesindeki 8 yumurtanın 3'ünden 21 günde civciv çıkarmayı başardı.

Elbistan'da özel bir okulda eğitim gören İsmail Tatar, robotik kodlama tekniği ile tamamen bilgisayar destekli kuluçka makinesi yaptı. Dondurma saklamada kullanılan köpük kap kullanarak yaptığı kuluçka makinesinde, sıcaklık, nem ve havalandırma gibi tüm sistemleri kendi yazdığı kodla bilgisayar üzerinden kontrol eden Tatar, 21 günde amacına ulaşarak makinesinden civciv çıkardı.

Kuluçka makinesinde civciv çıkarmak için her ayrıntıyı düşündüğünü anlatan 6.sınıf öğrencisi İsmail Tatar, civcivleri çok seven kız kardeşine sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Kardeşinin civcivleri çok sevdiği için böyle bir çalışma içerisine girdiğini söyleyen Tatar, "Kardeşim Gül Nida, civcivleri çok seviyor. Ben de salgın sürecinde evde kaldığımız için öğrendiğim kodlama tekniği ile kuluçka makinesi yaparak kardeşime sürpriz yapmak istedim. Kuluçka makinesi için dondurma saklanan köpük bir kap kullandım. Isıyı ve nemi çok iyi tuttuğu için bunu tercih ettim. Kuluçka makinesi için viyolden başladım. Bir servo motor ve ardunya yaptım. Ardunyanın içerisine bir kod yazdım. Ardunya 4 saatte bir servo motora sinyal gönderiyor. Servo motor da makinenin içindeki viyolü 45 derecelik açılarla sağa sola döndürüyor. Buradaki termostat ise içerideki ampulün yanma süresini ve sıcaklıkla nemi ayarlıyor. Benim istediğim sıcaklığa ulaşınca ampul sönüyor. Sıcaklık azaldığında ise tekrar yakıyor. Bir de fan kullandım. Makinenin içerisindeki havanın temizlenmesi gerekiyor. Yumurtalar, karbondioksit üretiyor. Oksijen alamazlarsa civcivler doğmadan ölebiliyorlar. Bu fan sayesinde içerideki karbondioksit dışarı çıkıyor ve içeriye de temiz hava giriyor. Nem ölçerle de civcivlerin çıkması için gerekli olan nemi ayarlıyor. Makinenin içine su doldurmak için de elektrikli bir düzenek kurdum" dedi.

Makineden çıkan 3 civcive gözü gibi baktığını kaydeden Tatar, "Kuluçka makinesi tamamen robotik kodlama ile çalışıyor. Okulda öğretmenlerimden robotik kodlama kursu alıyorum. 2 haftada yaptım bu makineyi. Civcivler, 21 günde çıktılar. Mayıs ayının 12'inde makineye koyduğum yumurtaları 17 gün sonra çıkıma aldım. Sonra da 1 Haziran'da ilk civciv çıktı. 8 yumurta bırakmıştım. 2 tanesi boş çıktı. 3 tanesi ise çıkamadı. Kardeşim çok sevindi" ifadelerini kullandı.

Kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker ise, okulda 3 yıldır robotik kodlama eğitimi verdiklerini belirterek, "Çocuklarımızın böylece ufku açılıyor. Kendi seviyelerinin de üstünde robotik kodlama ile bir kuluçka makinesi yapmış. Kendi etrafındaki materyalleri kullanmış. Civciv üretmiş. Korona virüs nedeniyle çocuklarımız evlerinden çıkmıyordu. Küçük kardeşinin de civciv sevgisinden hareket etmiş. Zaten robotik kodlamada da altyapısı var. Civcivleri de çıkarmayı başarmış. Takdirle karşıladık. Anlattığı ve yaptığı şeyler çok güzel. Kendisini tebrik ediyoruz. Daha önceden de öğrencilerimiz bu noktada birçok çalışma yapmışlardı. Kendi icadını yapmış. Küçük kardeşini sevindirmiş. İnşallah, gelecekte de bu tür başarıları bekliyoruz. Öğrencimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ağabeyinin yaptığı kuluçka makinesinden çıkan civcivlerle oynayan 7 yaşındaki Gül Nida ise, "Civcivleri çok seviyorum. Ağabeyim bana kuluçka makinesi yapacağını söylediğinde çok sevindim. Civcivlerimiz makineden çıktı. Şimdi onlarla zaman geçiriyoruz. Onları büyütüyoruz" dedi.

Dondurma kabından robotik kodlama tekniğiyle kuluçka makinesi yaptı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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