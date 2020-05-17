Dondurma hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı
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Dondurma hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde maskeli hırsız, telefonla konuşma numarasıyla bir marketin dolabından dondurma çaldı.

Dondurma hırsızı güvenlik kameralarına yakalandı
17.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:23

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde maskeli hırsız, telefonla konuşma numarasıyla bir marketin dolabından dondurma çaldı. İş yeri sahibi şahsın geçen yıl da dondurma çaldığını iddia ederken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri semti Diclekent Bulvarı yol üzerinde bir markette geçen Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gün ortasında bir hırsız, telefonla konuşma rolüyle gözüne kestirdiği dondurmaları çalmak için fırsat kolladı. Hırsız, market sahibi içeride başka bir işle meşgul olurken, dışarıda bulunan dolaptan dondurmaları çalıp poşetine attı. Market çalışanı müşteri zannedip ilgilenmeye çalışırken, aldığı dondurmalardan birini yerine bırakıp marketten ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, market sahibi Mehmet Katrancı, görüntüleri izlediğinde aynı şahsın geçen yıl da yine dondurma çaldığını ileri sürdü.

Katrancı, maddi olarak zararının olmamasına rağmen ders olması için şikayetçi olduğunu söyledi. Katrancı, "Komşumuz zarf isterken ben iş yerinde geride zarfı getirmeye çalışırken, onun dolaptan aldığını görmedim. Maskeli olduğu halde geçen seneki görüntülerde tanımıştım. Kardeşim dışarı çıktığında bir dondurmayı dolaba attığını gördük. Önceki görüntüyü seyrettiğimizde dolaptan 6 adet dondurma aldığını tespit ettik. Üstü başı son derece düzgün, bir beyefendi görüntüsünde, 40 yaşlarında, temel besin maddesi olmadığı halde gelip böyle özellikle kaliteli dondurmalara tenezzül edebilecek görüntüde davranması ilginç. Maddi olarak çok büyük bir kayıp değil ama ders olunması için şikayetçi oldum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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