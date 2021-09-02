Dondurma dolabından şişelerce sahte alkol çıktı
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Dondurma dolabından şişelerce sahte alkol çıktı

Dondurma dolabından şişelerce sahte alkol çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta bir tekel bayisinde sahte alkol satıldığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi.

Esenyurt'ta bir tekel bayisinde sahte alkol satıldığı ihbarını alan polis ekipleri baskın düzenledi. Dondurma dolabına saklanan 95 adet sahte alkol şişesi ele geçiren ekipler, işletmeciyi gözaltına aldı.

Esenyurt'ta bir tekel bayiinde kaçak ve sahte alkol satıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büroya bağlı polis ekipleri iş yerine baskın düzenledi. Bir süre iş yerinde arama yapan ekipler sahte alkole rastlayamadı. İşletmeci Ö.Y 'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri iş yerinde detaylı aramaya başladı.

Dondurma dolabından 95 şişe sahte alkol yakalandı

Dondurma dolabını inceleyen polis ekipleri gördükleri karşısında şok oldu. Dolabın en alt bölümüne istiflenmiş çok sayıda kaçak ve sahte alkol şişesi ele geçirildi. İş yerinde toplam 95 şişe sahte ve kaçak alkole el konuldu. İşletme sahibi Ö.Y gözaltına alınarak karakola götürülürken, iş yeri mühürlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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