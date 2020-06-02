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Dondan etkilenen sebze fidelerinin yerine yenileri dikiliyor

Dondan etkilenen sebze fidelerinin yerine yenileri dikiliyor Afyonkarahisar'da yeni tip Korona virüs (Covid-19)'a rağmen üretimi sürüden çiftçiler, don vurması sebebi ile zarar gören sebze fidelerini yenileri ile değiştirerek toprakla buluşturmaya başladı.

02.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:15

Dondan etkilenen sebze fidelerinin yerine yenileri dikiliyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yeni tip Korona virüs (Covid-19)'a rağmen üretimi sürüden çiftçiler, don vurması sebebi ile zarar gören sebze fidelerini yenileri ile değiştirerek toprakla buluşturmaya başladı.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 1 aydır tarlaları sebze fideleriyle buluşturan çiftçilerin ektikleri ürünleri geçtiğimiz günlerde don vurmuş ve tarlalarda birçok ekili alan dondan etkilenmişti. Dondan etkilenmeyen ürünleri yeniden canlandırmaya çalışan çiftçiler bir yandan da dondan etkilenen fidelerin yerine yenilerini dikiyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesine bağlı Döğer kasabasında sebze yetiştiriciliği yapan Hasan Hüseyin Gür, don vuran sebzelerin yerine yenilerini ekecekleri belirterek, "Biz Ramazan boyunca 1 ay çalıştık burada. Domates, biber, salatalık, patates hepsini ektik ama don ile kırağı geldi ve hiçbir tane mahsul kalmadı. Burada çapaladığım salatalık ve lahana kaldı diğer hepsi de öldü. Hemen tekrar ekime başladık ama çim arıyoruz çim gelecek, domates, biber çimleri pazara gelirse alacağız veya gideceğiz Afyon'dan temin edeceğiz bunları. Allahım bu hastalıktan kurtarsın milleti. Bizim 3 aylık mahsul biz bunları buluruz ama virüsü de dikkat edeceğiz. Bundan ne zaman kurtulursak bizim için daha iyi olacak. Aşağı yukarı her gün ben buradayım, köye çok fazla gitmiyorum" diye konuştu.

Dondan etkilenen sebze fidelerinin yerine yenileri dikiliyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: Dondan etkilenen sebze fidelerinin yerine yenileri dikiliyor - Ekonomi
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