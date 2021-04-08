Donbass'ta tansiyon yükseliyor: 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti
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Donbass'ta tansiyon yükseliyor: 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Donbass'ta tansiyon yükseliyor: 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çıkan çatışmada 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çıkan çatışmada 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında gerilim artarak devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Donbass'ta gece yarısından sabah saatlerine kadar 5 defa ateşkes ihlali yaptığını belirterek, Ukrayna cephesine ve sivil alanlara saldırıda bulunduklarını açıkladı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bölgede çıkan çatışmada 1 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, "Peski ve Vodyanoye bölgelerine yakın mevzilerimize, 112 ve 82 kalibrelik top mermili saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerimiz hayatını kaybetti" denildi.

Geçtiğimiz salı günü de Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşi sonucu bölgede çıkan çatışmada 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.

Rusya-Ukrayna krizi

2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'ya bağlı 28 askeri taburun "tatbikat" bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrilmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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