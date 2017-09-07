Donbass'ın Nazi İşgalinden Kurtuluşunun 74. Yıl Dönümü Kutlandı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Etkinliklerden görüntüler DONETSK - Ukrayna'daki Donbass bölgesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 74. yıl dönümü çatışmaların en çok yaşandığı Saur-Mogila tepesinde binlerce Ukraynalı vatandaşın katıldığı törenle kutlandı.
7 Eylül 2017 Perşembe 20:32
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Etkinliklerden görüntüler DONETSK - Ukrayna'daki Donbass bölgesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 74. yıl dönümü çatışmaların en çok yaşandığı Saur-Mogila tepesinde binlerce Ukraynalı vatandaşın katıldığı törenle kutlandı.