Donbass'ın Nazi İşgalinden Kurtuluşunun 74. Yıl Dönümü Kutlandı

Donbass'ın Nazi İşgalinden Kurtuluşunun 74. Yıl Dönümü Kutlandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Etkinliklerden görüntüler DONETSK - Ukrayna'daki Donbass bölgesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 74. yıl dönümü çatışmaların en çok yaşandığı Saur-Mogila tepesinde binlerce Ukraynalı vatandaşın katıldığı törenle kutlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Etkinliklerden görüntüler DONETSK - Ukrayna'daki Donbass bölgesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun 74. yıl dönümü çatışmaların en çok yaşandığı Saur-Mogila tepesinde binlerce Ukraynalı vatandaşın katıldığı törenle kutlandı.