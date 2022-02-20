Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2) - Haberler
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Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2)

AA, Denis Abramov - Güncel
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Sivillerin tahliye işlemlerinin yapıldığı merkez Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasının ardından, sivillerin Donbas'ta bulunan Donetsk'ten, Rusya'nın Rostov şehrine tahliyesi sürüyor.

Sivillerin tahliye işlemlerinin yapıldığı merkez Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde yönetimlerin, bölgedeki sivillerin Rusya'ya tahliye edileceklerini açıklamasının ardından, sivillerin Donbas'ta bulunan Donetsk'ten, Rusya'nın Rostov şehrine tahliyesi sürüyor. Donetsk ve Lugansk'daki sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların dün Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar almıştı.

Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2)

Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2)

Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor (2)

AA / Denis Abramov - Güncel

Donetsk, Ukrayna, Rostov, Rusya, Güncel, Haberler

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