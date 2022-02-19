Donbas'taki sivillerin Rusya'ya tahliyesi sürüyor

Donbas'ta bulunan Donetsk ve Lugansk'tan tahliye dilen siviller Rusya'nın Rostov kentindeki kamplara yerleştiriliyor. Donbas'ta bulunan Donetsk ve Lugansk'daki sözde yönetimlerin temsilcileri, Ukrayna'nın bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, bölgede artan gerginlik nedeniyle sivil vatandaşların dün Rusya'nın Rostov şehrine tahliye edilmesine yönelik karar almıştı.