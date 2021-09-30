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Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukraynalı asker öldü

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukraynalı asker öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukraynalı asker hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukraynalı asker hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından başlayarak saat 11.00 itibarıyla ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Papasna, Kamyanka ve Novotoşkovska bölgelerinde ateş açtığı ifade edilen açıklamada, saldırılar sonucu bir Ukraynalı askerin öldüğü kaydedildi.

Donbas krizi

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri
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