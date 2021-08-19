Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
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Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateşte bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların gece yarısından saat 07.00'ye kadar üç kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi.

Ayrılıkçıların Donbas'ın Krımske, Novoaleksandrovka ve New York bölgelerinde açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin konuya ilişkin bilgilendirildiği ifade edildi.

Donbas krizi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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