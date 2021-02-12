Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçı keskin nişancının ateşi sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçı keskin nişancının ateşi sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.
Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonu'nun Facebook'tan yaptığı açıklamada, saldırının, dün yerel saatle 21.00 civarında Donbas'ın Marinka bölgesinde gerçekleştiği bildirildi.
Rusya yanlısı ayrılıkçılara mensup bir keskin nişancının ateşi sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, AGİT Özel Gözlem Misyonu'na konuya ilişkin nota gönderildiği ifade edildi.
Donbas'ın Horlivka bölgesinde dün sabah, Rusya yanlısı ayrılıkçı keskin nişancının ateşi sonucu bir Ukrayna askeri daha hayatını kaybetmişti.
27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı
Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.
Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz