Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü
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Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

02.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:42
Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların saldırısında bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait bir keskin nişancının ateşi sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait bir keskin nişancının ateşi sonucu bir Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonu'nun Facebook'tan yaptığı paylaşımda, saldırının Donbas'ın Torestk bölgesinde olduğu bildirildi.

Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait bir keskin nişancının ateşi sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin ağır yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, AGİT Özel Gözlem Misyonuna konuya ilişkin nota gönderildiği ifade edildi.

27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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