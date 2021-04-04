Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar 10 kez ateşkes ihlali yaptı

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün ateşkesi 10 kez ihlali ettiği bildirildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların dün ateşkesi 10 kez ihlali ettiği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ın Piski, Hnutove, Şirokino, Vodyane, Avdiyivka bölgelerinde dün ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz