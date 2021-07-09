Donbas'ta hareketlilik: 1 asker öldü
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Donbas'ta hareketlilik: 1 asker öldü

Donbas'ta hareketlilik: 1 asker öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından Donbas bölgesinde otomatik silahlarla ve havan toplarıyla düzenlenen saldırılarda 1 askerin yaralandığını, 1 askerin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından Donbas bölgesinde otomatik silahlarla ve havan toplarıyla düzenlenen saldırılarda 1 askerin yaralandığını, 1 askerin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Donetsk ve Lugansk şehirlerini içine alan ve Donbas olarak bilinen bölgede son 24 saatte 11 ateşkes ihlalinin yapıldığı ifade edildi. Ayrılıkçılar tarafından Ukrayna Ordusu'nun Novazvankova yerleşkesinde bulunan mevzilerine 82 ve 120 kalibrelik otomatik silahlarla ve havan toplarıyla saldırıların düzenlendiği, bu saldırılar sonucunda 1 askerin yaralandığı, 1 askerin ise hayatını kaybettiği açıklandı. Açıklamada bölgede kurulan kontrol noktalarında son 24 saatte 4 bin 820 araç ve 4 bin 970 kişinin denetlendiği, ayrılıkçılara katılmak istediği anlaşılan 1 vatandaşın ise gözaltına alındığı belirtildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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