Donbas'ta bombalama sırasında yaşanan panik anı kameralara yansıdı

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı "cumhuriyetler"in bağımsızlığını tanımasının ardından gerginlik daha da artarken, Lugansk kentinin Schastia kasabası yakınlarındaki elektrik santrali vuruldu. Santralden dumanlar yükseldiği görüldü. Ukrayna askeriyle röportaj sırasında düşen bomba, gazeteciler arasında kısa süreli paniğe neden oldu.