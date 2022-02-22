Donbas'ta bombalama sırasında yaşanan panik anı kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Donbas'ta bombalama sırasında yaşanan panik anı kameralara yansıdı

AA, Muhammet Fatih Demirci - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı "cumhuriyetler"in bağımsızlığını tanımasının ardından gerginlik daha da artarken, Lugansk kentinin Schastia kasabası yakınlarındaki elektrik santrali vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı "cumhuriyetler"in bağımsızlığını tanımasının ardından gerginlik daha da artarken, Lugansk kentinin Schastia kasabası yakınlarındaki elektrik santrali vuruldu. Santralden dumanlar yükseldiği görüldü. Ukrayna askeriyle röportaj sırasında düşen bomba, gazeteciler arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Donbas'ta bombalama sırasında yaşanan panik anı kameralara yansıdı

Donbas'ta bombalama sırasında yaşanan panik anı kameralara yansıdı

Donbas'ta bombalama sırasında yaşanan panik anı kameralara yansıdı

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title