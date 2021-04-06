Donbas'ta biri ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde biri Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde biri Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ın Nevelske bölgesinde ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 1 Ukrayna askerinin öldüğü belirtildi.

Ayrıca, Stepne bölgesinde Ukrayna askeri aracının bilinmeyen bir patlayıcıya çarpması nedeniyle 1 askerin daha hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bölgede dün de ayrılıkçıların ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri daha hayatını kaybetmişti.

Ukrayna-Rusya sınırında gerginlik

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz