Donbas'ta askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askeri öldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ta askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı ifade edildi.

Bölgede olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Donbas krizi

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'ndan oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz