Donbas'ta askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askeri öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Donbas'ta askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askeri öldü

Donbas'ta askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askeri öldü
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ta askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı ifade edildi.

Bölgede olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Donbas krizi

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı'ndan oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Yıkılan balkondan kopan parçalar apartmana girmek üzere olan kadınların üzerine düştü
Yıkılan balkondan kopan parçalar apartmana girmek üzere olan kadınların üzerine düştü
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya devlet başkanı Putin, yedek askerleri orduya çağırdı
Rusya devlet başkanı Putin, yedek askerleri orduya çağırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ersin Tatar Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Yıldız Tilbe Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Donbas'ta askeri aracın patlayıcı maddeye çarpması sonucu bir Ukrayna askeri öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:50:45. #1.15#

title