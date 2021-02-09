Donatım Park'a Keçi Kulesi yapılacak
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Donatım Park'a Keçi Kulesi yapılacak

09.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:29
Donatım Park'a Keçi Kulesi yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçesindeki Donatım Park'a Keçi Kulesi yapılacağını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ilçesindeki Donatım Park'a Keçi Kulesi yapılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat'ta ihalesi gerçekleştirilecek proje, Uçak Kıraathanesi'nin yanında yer alacak.

Kule, 10 metrelik yüksekliğe ulaşacak ve keçilerin kulenin çevresinde gezinebilmesi için ahşap merdivenler bulunacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı marifetiyle gerçekleştirilecek ihalenin ardından projenin yapımına başlanacağını ifade ederek, Donatım Parka gelen misafirler için Keçi Kulesi'nin yeni ziyaret noktası olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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