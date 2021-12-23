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Donarak ölen çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

Donarak ölen çiftçi son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan ve donarak öldüğü tespit edilen çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan ve donarak öldüğü tespit edilen çiftçi, son yolculuğuna uğurlandı.

Mahmudiye'deki evinden 19 Aralık'ta traktörüne binerek ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yıldırım Töre'nin bulunması için geniş çaplı arama, kurtarma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Doğanca Mahallesi'nde önce Töre'nin evinden ayrılırken kullandığı traktör daha sonra da cansız bedeni bulundu. Yaklaşık 2 gün önce bulunan Töre'nin soğuktan donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Mahmudiye Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Töre, yakınlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. - ESKİŞEHİR

Donarak ölen çiftçi son yolculuğuna uğurlandı

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