Donarak Can Verdi! 3 Yaşındaki Çocuğu Kreşin Bahçesinde Unuttular

Rusya'nın Moskova şehrinde Cuma günü bir kreşte yaşanan olaylar yürekleri dağladı. Bahçede çocuklar oyun oynadıktan sonra öğretmeninin içeri getirmeyi unuttuğu 3 yaşındaki Zahra Rzayevas isimli kız, eksi beş derecede donarak hayatını kaybetti.

2 SAAT BOYUNCA FARK EDEMEDİLER

Kreş çalışanları kızın dışarıda unuttuklarını iki saat sonra fark etti. Kreş çalışanları kızı bir kar yığının arkasında donmuş olarak buldular. Olayı Rusya'da ki ağır suçlar birimi soruşturuyor. Öğretmen ve kreş çalışanlarının ifadesi alındı.

OKUL YÖNETİMİ İNKAR EDİYOR

Küçük kızın anne ve babası konuşamayacak durumda olduğu için ailenin bir yakını, görüştüğü öğretmen ve kreş çalışanlarının kızın uzun süre dışarıda kaldığını inkar ettiklerini, gerçekte neler olduğunu soruşturma biriminin ortaya çıkaracağını söyledi.

MÜDAHALE ETTİLER AMA ÇOK GEÇTİ

Kreş içinden bir kaynak ise kreş çalışanlarının kızı kar yığının içinde bulduklarını, duruma hemen müdahale ettiklerini ancak kız tepki vermeyince ambulans çağırdıklarını söyledi.