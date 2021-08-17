Donanma Türkeli'ye çıkarma yaptı
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Donanma Türkeli'ye çıkarma yaptı

Donanma Türkeli'ye çıkarma yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, köprülerin yıkılması sonucu karayolu ile bağlantısı kopan ilçeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi ile iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, köprülerin yıkılması sonucu karayolu ile bağlantısı kopan ilçeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi ile iş makinesi sevkiyatı yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemisi, enkaz temizleme ve çevre düzenlemesine katılacak araçların Kastamonu'nun Abana ilçesinden Türkeli Limanına sevkiyatını gerçekleştirdi.

Kastamonu'nun Abana sahilinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCGÇ-144 isimli çıkarma gemisine 7 adet iş makinesi yüklendi. Sel felaketi nedeniyle kara yolu bağlantısı güçlükle yapılan Sinop'un Türkeli ilçesine yardım için gelen Milli Savunma Bakanlığına ait çıkarma gemisi, yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından iş makinelerini Türkeli'ye indirildi.

Yarın da 11 iş makinesinin askeri gemi ile sevkiyatı gerçekleşecek. - SİNOP

Donanma Türkeli'ye çıkarma yaptı
Donanma Türkeli'ye çıkarma yaptı
Donanma Türkeli'ye çıkarma yaptı
Donanma Türkeli'ye çıkarma yaptı
Donanma Türkeli'ye çıkarma yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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