Donanma saldırısı sonrası Suudi öğrencilerin ABD'deki askeri eğitimlerine ara verildi
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Donanma saldırısı sonrası Suudi öğrencilerin ABD'deki askeri eğitimlerine ara verildi

ABD'de eğitim alan Suudi bir askerin Florida eyaletinde bulunan Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da 3 kişiyi vurarak öldürmesinin ardından bu ülkede öğrenim gören 300'den fazla Suudi askeri havacılık öğrencisinin eğitim uçuşları durduruldu.

11.12.2019 08:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:01
Donanma saldırısı sonrası Suudi öğrencilerin ABD'deki askeri eğitimlerine ara verildi

ABD'de eğitim alan bir Suudi askerin eyaletinde bulunan Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da 3 kişiyi vurarak öldürmesinin ardından bu ülkede öğrenim gören 300'den fazla Suudi askeri havacılık öğrencisinin eğitim uçuşları durduruldu.


Suudi bir asker eğitim aldığı Donanma Hava İstasyonu Pensacola'da cuma günü 3 kişiyi vurarak öldürdü. Olayın ardından Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud telefonla görüşerek saldırıyı değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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