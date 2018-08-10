Donanma Komutanlığı'ndaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 52'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar ve sanık yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Ömer Furkan Yayla da duruşmada hazır bulundu.

Gürel Kaynak'ın savunması

Duruşmada, FETÖ silahlı terör örgütünde sivil mahrem abilerle ilişki ve irtibat halinde olduğu, sıkıyönetim darbe planında, Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanlığında "devam" şeklinde görevlendirilmesinin bulunduğu ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı emekli Tuğamiral Gürel Kaynak, mütalaaya karşı savunma yaptı.

FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Kaynak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına yapılan hain ve alçak saldırıları kınadığını, bunları yapanları ve azmettirenleri lanetlediğini belirtti.

Darbeye ilişkin hiçbir irtibatının ve bilgisinin olmadığını ileri süren Kaynak, "Bugüne kadar dinlenen sanıkların, müştekilerin, tanıkların ifadeleri, HTS ve otel kayıtları ifademde belirttiğim tüm diğer hususların mevcut durumumu ispatlayan kanıtlardır. Bu kanıtlarda aleyhime tek bir kanıt söz konusu olmadığı gibi, tüm kanıtlar darbeye ilişkin bir fiilimin olmadığı ve darbeyi destekleyen bir davranışımın olmadığını göstermiş ve masumiyetimi ispatlamıştır." diye konuştu.

Kaynak, sıkıyönetim mesajını ilk kez iddianamede gördüğünü, sözde atama listesinde isminin karşısında "devam" yazdığını da 20 Temmuz 2016'da mesaiye döndükten sonra medyadan öğrendiğini öne sürdü.

Söz konusu listede adının yazılı olmasında herhangi bir katkı ve bilgisinin olmadığını savunan Kaynak, "İradem dışında hazırlanmış bir listedir. Bu mesajın, sözde yurtta sulh konseyi üyeleri tarafından hazırlandığı daha sonra ortaya çıkmıştır. Benim ismimi atama listesine koymaları ve mevcut görevime devam şeklinde belirtmeleri benim tasarrufumda olan bir şey değildir. Benim darbecilere darbe gecesi veya sonrasında herhangi bir desteğim olmamıştır. Aksine verdiğim ifadelerle karşı olduğum ortadır." şeklinde konuştu.

"FETÖ içerisinde bilmeden yer aldım"

FETÖ ile ilgili bildiklerini samimi ve gerçek bir şekilde anlattığını ifade eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Daha önceleri mevcut konjonktürde, dini inançlarımı açıkladığımda, konuştuğumda veya uygulamasını yaptığımda silahlı kuvvetlerden atılacağım korkusu, bu kapsamda yapılan baskılar ve örgütün aldatıcı propagandaları neticesinde aldatılarak FETÖ örgütünün içerisinde bilmeden yer aldım. Bu durumun örgüt üyeliğinden ziyade sempati olarak nitelendirilebilir. Benim maalesef bu yapıya yakın olmaktan başka kabahatim yoktur. İnançlarım istismar edilmiştir. Bu hareketin böyle bir terör örgütüne dönüşebileceğini, darbe girişimine kalkışacağını öngöremedim ve anlayamadım. Tüm bu yaşadıklarımdan dolayı derin bir üzüntü ve pişmanlık yaşamaktayım. Bu alçak terör örgütü yüzünden mağduriyet içerisindeyim ve kullanılmışlık duygusu yaşamaktayım."

Mehmet Sarı'nın savunması

Terör örgütü FETÖ içerisinde "mahrem abi" konumunda olduğu, darbenin başarısız olması üzerine firari darbeci amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Ayhan Bay'ı İstanbul'a götürülmesinde aracıyla artçılık yaptığı ve "ByLock" kullandığı iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmen Mehmet Sarı da mütalaaya karşı savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Adı geçen generalleri tanımadığını öne süren Sarı, "İstanbul'a yeğenime gittim. Yolda, mahrem abi olduğu ve amiralleri götürdüğü iddiasıyla yargılanan Emrah Çoban'ı gördüm. Kendisiyle konuşmadım, nereye gittiğini de bilmiyorum. ByLock kullanmadım. Raporlar çelişkilidir. Suçsuzum. Beraatimi tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aytekin Tekin'in savunması

Eski Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral tutuklu sanık Hayrettin İmren'in Mersin'de görev yaptığı dönemde mahrem abiliğini yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Aytekin Tekin de hakkında "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan beraati, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen mütalaaya karşı savunma yaptı.

Kapatılan Erkul Koleji'nde çalıştığını ve örgütsel hiçbir faaliyetinin olmadığını ileri süren Tekin, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Hakan Üstem'in savunması

Ankara'da meydana gelen darbeye teşebbüs eylemleri ile ilgili hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen, Kocaeli'deki darbe girişimine ilişkin aynı suçtan açılan davanın reddedilmesi yönünde mütalaa verilen eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ise esas ilişkin savunmasında, FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve darbeci olmadığını öne sürdü.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda birliğin emniyetini sağladığını ve darbeye destek olacak hiçbir emir ve talimat vermediğini ileri süren Üstem, "Darbe girişimi akşamı Genelkurmay Başkanına ulaşamadığımız için darbe karşıtı faaliyet yürütmekte zayıf kaldık. Cengiz Topel Deniz Hava Üssüne CASA tipi uçak hazırlanması emrini verdiğim yönündeki iddiaları doğru değildir. Zaten böyle bir yetkim de yok. Uçağın kalkması emri Genelkurmay'dan verilmiştir." diye konuştu.

Üstem, sıkıyönetim listesindeki görevlendirmede isminin karşısına "devam" şeklinde yazmasının kendisini darbeci yapmayacağını savundu.

Mahkeme ara kararını açıkladı

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tahliye taleplerinin reddine ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın emir astsubayı İsmail Kara ile eski Donanma Komutanlığı Lojistik Destek Gemileri Komodoru Kurmay Albay Bahadır Gündoğdu'nun adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddiyle bu hallerinin devamına karar vererek, diğer sanıkların savunmalarını yapması için duruşmayı 14 Ağustos'a erteledi.

Tahliye kararına itiraz

Cumhurbaşkanlığı avukatı Halit Çokan, sanıklar İsmail Kara ve Bahadır Gündoğdu'nun tahliye kararına itiraz etti.

Çokan, itirazında, sanıkların üzerine atılı suçun nitelik ve içeriği, mevcut delil durumu, dosya içerisindeki sanık ve soruşturma aşamasındaki tanık beyanları, atılı suçun sanık tarafından işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut kanıtlar, sanık hakkındaki diğer delillerin toplanamamış olması nedeniyle sanıkların kuvvetli suç şüphesi altında olduğunu savundu.

Bu nedenle mahkemenin, sanıklar İsmail Kara ve Bahadır Gündoğdu hakkında verilen tahliye kararını kaldırmasını ve sanıkların tutuklanmasına karar vermesini talep eden Çokan, kabul edilmediği takdirde itirazın incelemeye yetkili Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi

Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 şüpheli bulunuyor.

İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.