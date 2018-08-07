Donanma Komutanlığı'ndaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 12'si firari 90 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 17 Temmuz'da verilen aranın ardından Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukatlar Halit Çokan, Abdullah Yörük ve Emre Arık, TBMM adına avukat Ömer Burak Barış, eski AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatları Samet Genç ve Hüseyin Coşkun da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar izledi.

Mahkeme heyetinin, savcılık mütalaasında haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuksuz sanıklar Eski TCG Yavuz Gemisi'nin Savaş Harekat Merkezi Subayı Teğmen Erdinç Özdemir ve Silah Elektronik Subayı Teğmen Murad Hüdavendigar Bozik için istenen kanun maddesindeki cezanın miktarına ve kaçma olasılığına binaen tutuklanmaları yönünde karar verdiği belirtildi.

Emniyete teslim olan sanık Erdinç Özdemir'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasıyla davada tutuklu yargılanan sanık sayısı 50'ye yükseldi.

Duruşmada söz alan, Cumhurbaşkanlığı adına müdahil avukat Halit Çokan, Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas'ın 17 Temmuz'da açıkladığı mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Çokan, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteyen cumhuriyet savcısının mütalaasına katıldıklarını ifade etti.

Tefrik kararına itiraz

Savcının, firari sanıklar hariç diğer sanıklarla ilgili tefrik (ayırma) talebine katılmadıklarını belirten Çokan, "Bize göre Cengiz Topel Deniz Hava Üssü'ndeki sanıklarla ilgili dosya tamamlanmıştır ve tefrik edilmesi hukuki değildir. Bu sanıklar yönünden cezalandırılması yönünde karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Çokan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tanık ifadelerinde, Hayrettin İmren'in, Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki eylemleri sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve küfür edip, Almanya'ya kaçtığını söylediğinin belirlendiğini anlatarak, "Sanık İmren, Cumhurbas¸kanına hakaret suc¸u işlemiştir. Dolayısıyla sanıgˆın bu eylemleri yo¨nu¨nden, davanın uzamaması ic¸in tefrik yapılarak, Tu¨rk Ceza Kanunu'nun 299/3. maddesi uyarınca, sanık hakkında Adalet Bakanlıgˆı'ndan kovus¸turma izni talep edilmesini, ayrıca TCK'nın 106/2-a-c maddesinin 6 kez uygulanarak cezalandırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

İddianamede İmren ve bazı sanıkların kamu görevlilerini, vatandaşları ve Donanma Komutanlığı'ndaki askerleri silah çekerek ölümle tehdit ettiğini kaydeden Çokan, bu sanıkların ayrıca "nitelikli tehdit" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları gerektiğini ifade etti.

-"FETO¨ darbeyi bile sureti haktan görünerek yaptı"

Halit Çokan, beyanında Donanma Komutanlığı'ndaki savaş gemilerinin seyre kaldırılmasıyla ilgili şu görüşlere yer verdi:

"Bazı sanıklar, gemide farklı zaman ve s¸ahıslarla yas¸adıkları iddia edilen olaylar esnasında orada bulunmayan tanıklara genel tavır ve davranıs¸larını referans go¨stererek soru sormalarını ibretle mu¨s¸ahede ettik. Yine Komodor Levent Kerim Uça ve Donanma Komutanı Veysel Kösele'nin kamaraya kapatıp, tu¨m iletis¸im kanallarını kapatıp sonra komodorun ilan yapmamasını sorgulamanın akılla alay etmek oldugˆu ortadadır. Bazı sanıklar darbeye mu¨zahir ifadeler kullanıp kullanmadıkları gibi garip sorular sormus¸lardır. Her s¸eyden evvel o aks¸am kimin hangi eylemi gerc¸ekles¸tirdigˆi ve nasıl tavır takındıgˆı ve bu eylem ve tavırların ne anlama geldigˆi ac¸ıkken, bu soruların ne kadar anlamasız oldugˆu ac¸ıktır.

Hem silahı beline takıp hem de Donanma Komutanı ve Komodor'u kamaraya kilitleyip, emir astsubayı ile bogˆus¸up kars¸ılıklı silah patlatıp, Donanma Komutanı'nın darbe tes¸ebbu¨su¨ne mu¨zahir bir hareketi yokken bunların yapılması nasıl izah edilebilecekse, o gece darbe tes¸ebbu¨su¨ne mu¨zahir olup olunmadıgˆı net anlas¸ılacaktır. Bunlar darbeci firari sanık Ayhan Bay'ın emriyle yapılıyorsa, konu daha da ac¸ıklıgˆa kavus¸acaktır. Unutulmamalıdır ki, FETO¨'nün darbeyi bile sureti haktan ve iyi go¨ru¨nerek, darbeyi sinsice gerc¸ekles¸tirmeye c¸alıs¸tıgˆını go¨rdük. FETO¨ o¨ldu¨ru¨r, ardından o¨ldu¨rdu¨gˆu¨ kis¸inin cenazesine katılıp en fazla go¨z yas¸ı do¨ker."

Sanıklar için ceza talebi

Çokan, bilerek ve isteyerek 15 Temmuz 2016 tarihinde gerc¸ekles¸tirilen darbe tes¸ebbu¨su¨ne is¸tirak etmeleri nedeniyle tüm sanıkların "Anayasal du¨zeni ortadan kaldırmaya tes¸ebbu¨s etme" suçu ile "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma", "silahlı terör örgu¨tu¨ yo¨netme", "Tu¨rkiye Bu¨yu¨k Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s etme", "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨meti'ni ortadan kaldırmaya veya go¨revini yapmasını engellemeye tes¸ebbu¨s etme" suc¸larından TCK'nın 309, 311, 312, 314/1 ve 314/2 maddeleri geregˆince ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Çokan ayrıca Donanma Komutanlığı'ndaki amiral ve askerlerin mahrem abilerinin, darbenin asli faili olarak "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan cezalandırılmaları gerektiğini de savundu.

Mahkeme heyeti, FETÖ elebaşı firari sanık Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi hakkındaki Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne yazılan yazının cevabının beklenmesine karar vererek, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Mütalaada, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ve eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ile kurmay albayların da aralarında bulunduğu 51 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Eski Donanma Komutanı emekli Oramiral Veysel Kösele ile Komodor Levent Kerim Uça'nın derdest edildiği TCG Yavuz Gemisi Komutanı eski Kurmay Yarbay Sezai Özgür Öztürk ve 15 personeli ile İstanbul Moda açıklarında top atışı yapılan TCG Kemalreis Gemisi Komutanı Yarbay Arif Çıtlık, TCG Turgutreis Gemisi 2. Komutanı Kurmay Yarbay Ali Kocamanoğlu, TCG Salihreis Gemisi 2. Komutanı Sami Tulgar, TCG Oruçreis Gemisi 2. Komutanı Özgür Gencer, bu suçtan cezalandırılmaları istenen sanıklar arasında yer alıyor.

İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1 numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 90 sanık bulunuyor.

İddianamede, terör örgütü elebaşı Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.