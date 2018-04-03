Donanma Komutanlığı'ndaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Davaya müdahil olan Başbakanlık adına avukat Halit Çokan ve Emre Arık ile TBMM adına avukat Ömer Burak Barış duruşmaya katıldı. AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ve yönetim kurulu üyeleri de duruşmayı izledi.

Yakalandığı Kazakistan'dan iade edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Donanma Komutanlığı'ndaki rütbelilerden sorumlu "mahrem abi" olduğu iddia edilen "Aydın" kod isimli sanık Zabit Kişi, "Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından kaçan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Güney Grup Görev Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici ve eski Kuzey Grup Görev Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın Kocaeli'de saklanması ve İstanbul'a götürülerek kalacak yer ayarlanmasında yardımcı olduğu, örgütün üst seviyedeki 'mahrem abisi' olduğu, 16 Ağustos 2016 tarihinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış kaydı bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı" suçlamaları karşısında savunma yaptı.

KHK ile kapatılan FETÖ/PDY'ye iltisaklı okullarda öğretmenlik yapan Kişi, üzerine atılı suçlamaları reddederek, hayatında hiç amiral görmediğini ileri sürdü.

Kişi, sesini yükselterek mahkeme heyetine yönelik, "1998 yılından beri söz konusu yapının okullarında çalışmamdan dolayı bunlar başıma geldi." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Yusuf Sevimli, sanığa, "Sesini yükseltme." şeklinde tepki gösterdi.

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında yer almadığını ileri süren Kişi, emniyette verdiği ifadelerini kabul etmediğini, söz konusu ifadelerini baskı altında verdiğini öne sürdü.

Kişi, telefonuna ByLock yüklemediğini ve "Aydın" kod adını kullanmadığını iddia ederek, darbe girişiminin başarısız olduğunu anlayınca kaçan amirallerin saklanmasına yardım ettiği iddiasını reddetti.

Duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.Z'nin, "Aydın" kod ismiyle tanıdığı sanık Kişi hakkındaki ifadeleri okundu.

Mahkeme Başkanı Sevimli, M.Z'nin emniyetteki ifadesinde, "Aydın abinin Karamürsel'deki okula alınacak öğrencilerden ve evlendirileceklerden sorumlu olduğunu biliyorum. Aydın abi kod isim olarak 4 halifenin ismini kullanıyordu. Aydın abiden gelen talimata göre cemaat dışından evlilik yapmamızı istemiyorlardı. Cemaat dışında evlilik yapanların boşanma oranlarının yüksek olduğunu söylüyorlardı. Aydın abiden CD'leri Cihan abiye veriyordum. O görüşmeleri ayarlıyordu. Birinci görüşme iyi geçerse ikinci ve üçüncü görüşmeye geçiliyordu. 2016'nın ortasına doğru tedbirler artmaya başladı. Aydın abiden herkes kendisine ve ailesine pasaport çıkartsın talimatı geldi." şeklindeki ifade verdiğini belirtti.

Duruşmada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen Y.E'nin de "Eşimle birlikte Aydın isimli kişinin evine gittik. Eşimle ayrı odalarda oturduk. Bu kişi bana Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli subaylık sınavı sorularının elinde olduğunu söyledi. Bilgisayarı açıp soruları gördüğümü kimseye söylememem gerektiğini söyledi. Daha sonra odadan çıktı. 60-70 matematik, 60-70 genel kültür ve yetenek sorusu vardı. Cevaplar koyu işaretliydi. Sınavda sorulardan birkaçını gördüm. Sınavda başarılı olduktan sonra Aydın ve Okan isimli kişilerin evlerinde görüştük. Askeri okullarda namaz kılanları sevmezler, 'namazını ima ile kıl' dedi." şeklindeki ifadesi okundu.

Sanık Kişi, hakkında okunan ifadeleri reddetti.

Duruşma, tutuklu sanık eski TCG Turgutreis Savaş Gemisi 2. Komutanı Ali Kocamanoğlu'nun dinlenmesiyle devam ediyor.

İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.