Donanma Komutanlığı'ndaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 11'i firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmaya, müdahil olarak Başbakanlık avukatları Halit Çokan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatı Hüseyin Coşkun katıldı. AK Parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp ve yönetim kurulu üyeleri de duruşmayı takip etti.



Tutuksuz sanık TCG Yavuz'un eski Silah Elektronik Subayı Teğmen M.H.B, darbe giris¸imi sırasında "Darbeci amiral Ayhan Bay tarafından gemi komutanı Sezayi O¨zgu¨r O¨ztürk'e verilen kurallara aykırı tu¨m emir ve talimatları sorgulamadan uyguladıgˆı, darbecilerle hareket ettigˆi, gemi komutanından aldığı talimat doğrultusunda geminin toplarını atışa hazır hale getirttiği, SABKOR dolabının anahtarını himayesindeki askerlere vererek gerek toplara yüklenecek mühimmatın gerekse diğer silah ve mühimmatın dolaptan çıkartılmasını sağladığı, Sezayi O¨zgu¨r O¨ztürk ve diğer sanıklarla Donanma Komutanı Veysel Kösele ve Komodor Kerim Uça'nın kamaraya kapatılarak etkisiz hale getirilmesi, yine silah zoruyla Donanma Komutanı'nın Emir Astsubayı Yalçın Gül'ün ve Koruma Astsubayı Ebubekir Öztürk'ün etkisiz hale getirilmesi, Koruma Astsubayı Ebubekir Öztürk'ü etkisiz hale getirirken silah kullanılması ve silahla 2 kez ateş edilerek etkisiz hale getirilmesi olayında bulunduğu, Donanma Komutanı'nın kamarasının kapısının önünde nöbet tutan sanıklardan olduğu, darbe girişimini öğrendiği halde darbe tarafında yer alanlarla hareket etmeye devam ettiği" suçlamalarıyla ilgili savunma yaptı.



Devlet okullarında okuduğunu, Deniz Harp Okulu'nu yedinci olarak bitirdiğini belirten sanık M.H.B, FETÖ ile hiçbir bağının olmadığını ve bu yapıyla hiç işinin olmadığını öne sürdü.



"Kimyasal saldırı var, topları doldurun" emri



İstanbul'daki etkinlikten dönerken, gelen emirle geminin yeniden Marmara Denizi'ne dönüş yaptığını anlatan M.H.B, "Komodor Uça, emrin neden kendisine değil de gemi komutanına geldiğini söyleyerek kızdı. Sitem etti. Bize eğitim yapılacağı söylenmişti. Sonra terör saldırısı olacağı aktarıldı. Gölcük'teki gemilerin de bu nedenle kaldırıldığını duyduk. Sezayi Öztürk bize uçaktan kimyasal saldırı olabileceğini söyleyerek, geminin toplarının doldurulması emrini verdi. Bu emri personele ben iletmedim. Yüzbaşı Gürhan Gürsoy vermiş olabilir." şeklinde konuştu.



"Denizde boş boş dolanıyoruz"



Gemiye sıkıyönetim direktifi ve atama mesajının geldiğini belirten M.H.B, şöyle devam etti:



"Mesajı komodor ve gemi komutanı okudu. Komodor Uça'nın, atama listesiyle ilgili 'Benim adım yok. Kesin beni görevden almışlardır.' dediğini duydum. Bu sırada uçakların alçak uçuş yaptığını duyduk. Bir kalkışma olduğunu öğrendik. Gemide herhangi birinin darbe yanlısı bir söylemine ve hareketine şahit olmadım. 01.00'de nöbetim bitti, subay salonuna geçtim. Anneme telefonla 'Bizi merak etme, biz bir şey yapmıyoruz. Denizde boş boş dolanıyoruz.' şeklinde mesaj attım. Bir süre sonra kamarama giderek uyudum. Bir süre sonra herkesin görev yerine gitmesi konusunda anons yapıldı. Köprü üstüne gittim. Gürkan Yüzbaşı bana, 'Sen git kamarana, uyu dinlen.' dedi. Kamaramdayken silah sesleri duydum. Birkan Teğmen geldi. Korkmuştu ve titriyordu. Neler oluyor diye sorduğumda ağlamaya başladı. Onu sakinleştirmeye çalıştım."



"X- Band uydu sisteminin kesilmesi emri verildi"



Silahlı olan gemi komutanı Öztürk'ün X- Band uydu sisteminin kesilmesini ve sinyal gönderen tüm cihazların kapatılmasını istediğini ifade eden M.H.B, komutanın darbe karşıtı olduğunu, gemi ve personelin güvenliği için bu emirleri verdiğini düşündüğünü ileri sürdü.



Gemi komutanının, Donanma Komutanı ile görüştüğünü sandığı kişiye, "Komutanım, Genelkurmay Başkanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan emir aldım. Sizi bir süre kamarada misafir edeceğiz." dediğini duyduğunu belirten sanık M.H.B, "Komutan, telefon çekmeyeceği kadar geminin açığa seyretmesini istedi. Bir süre gittikten sonra bana, 'Murat, bak telefonlar çekiyor. Hesabını sorarım sana.' dedi. Bu arada telsizden Gölcük Donanma Komutanlığı limanına gelen gemilere ateş edileceği anonsunu duydum." ifadelerini kullandı.



"Siz sadece komutanlarınıza itaat ettiniz"



Sabaha karşı her şeyin normale döndüğünü anlatan M.H.B, gemi komutanının, "Yaptıklarımdan ve yapmadıklarımdan ben sorumluyum. Siz sadece komutanlarınıza itaat ettiniz. Gölcük'e üsse dönüyoruz." şeklinde anons yaptığını kaydetti.



Sanık M.H.B, darbe davasında tutuklu yargılanan Yavuz Gemisi 2. Komutanı Meftun Metin'in kendisine tam sicil puanı vermesinin suç oluşturmadığını savunarak, öğrencilik yıllarında ve mesleğinde çok çalışkan ve başarılı biri olduğunu, bugünlere kendi emeğiyle geldiğini ileri sürdü.



Tutksuz sanık M.H.B, "Donanma Komutanı ve komodorun kamaraya kapatılmasından, koruma astsubayının derdest edilip kelepçelenmesinden haberim yoktu. Olaylar yaşandığında ben görev yerimde, daha sonra kamaramdaydım. Bunları sonradan öğrendim. Kanunsuz ve suç teşkil edecek bir emri uygulamadım. Darbeci değilim. Suçsuzum." dedi.



Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.