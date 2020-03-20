Donanma Komutanlığı eğitimleri Ege Deniz'inde gerçekleştirildi
Donanma Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri, 29 geminin katılımıyla Ege Deniz'inde gerçekleştirildi.
20.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:08
Donanma Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri, 29 geminin katılımıyla Ege Deniz'inde gerçekleştirildi.
Donanma Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri, 18-19 Mart 2020 tarihleri arasında 29 geminin katılımıyla su üstü, hava savunma ve kara bombardımanı atışları ile Ege Deniz'inde gerçekleştirildi. - ANKARA
Kaynak: İHA