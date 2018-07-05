Donanma Eğitimleri Milli Teknolojiye Emanet

GÖKSEL YILDIRIM - Türk firmaları, savunma sanayisinde ürün ve platform düzeyinde ortaya konulan başarıyı simülatör projeleriyle sürdürüyor.

Modelleme ve simülasyon sistemleri, gittikçe karmaşıklaşan teknolojilerin geliştirilmesinde, analiz, test, değerlendirme ve eğitim süreçlerinde önemli roller üstleniyor.

Simülasyon sistemleri ve bunları oluşturan yazılım ve donanım bileşenleri konularında araştırma-geliştirme çalışmalarıyla özgün çözümler üreten Simsoft, sivil ve askeri sektörlere hizmet veriyor.

Simsoft son olarak yazılım ve donanımları milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli köprü üstü simülatörlerinin teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

Simülatör, ko¨pru¨ u¨stu¨nde görev alacak personelin başta seyir sırasında olmak üzere gemide karşı karşıya kalacağı durumları birebir deneyimlemesine olanak sağlıyor. Karşı karşıya kalınabilecek pek çok operasyonel durum, zorlayıcı şart simüle edilebiliyor. Personel tüm bu senaryoları güvenli şekilde deneyimleyebiliyor.

Radar, Elektronik Grafik Görüntüleme Sistemi, harita masası, muhabere ve seyir için gerekli tu¨m donanıma sahip köprüüstü simülatöründe farklı gemilerin aynı sanal ortamı paylaşması sağlanıyor.

Simülatörle köprü üstünde görev alacak personelin gemi-gemi, gemi-sahil, gemi içi haberleşme, dar sularda seyir, yanaşma, demirleme, denizde akaryakıt ikmali, denize personel düşmesi ve nizam eğitimleri dahil birçok tim eğitimleri yapılabiliyor.

Kurulan simülasyon merkezinde brifing salonu, radar ve seyir eğitimlerinin verildiği dershane, sistem odası yer alıyor.

Gemilerin köprü üstü görsellemesinde 240 derece perde ekran kullanılan simülatörde, geminin kırlangıçlarının modellenmesi, sanal gerçeklik destekli dürbün, kus¸ bakıs¸ı harekat ortamının görselleştirilmesi gibi pek çok özellik bulunuyor.

Simsoft'un 12 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilen Köprüüstü Simülatörü Projesi, denizcilik eğitimlerinde dıs¸a bağımlılığın azaltılmasına ve döviz girdisi sağlanmasına katkı sağlayacak.