Donan tilkiyi çoban köpeği buldu
Donan tilkiyi çoban köpeği buldu Adıyaman'ın Tut ilçesinde soğuk hava ve kar nedeniyle donan tilkiyi çoban köpeği buldu.
ADIYAMAN (İHA) - Donan tilkiyi çoban köpeği buldu
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinde soğuk hava ve kar nedeniyle donan tilkiyi çoban köpeği buldu.
Olay, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Öğütlü köyünde meydana geldi. Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Tut ilçesinde tilki soğuk havaya dayanamadı. Soğuk nedeniyle donan tilki karın içine gömüldü.
Çomar isimli çoban köpeği tarafından fark edilen tilkinin etrafındaki karı temizleyen vatandaşlar, tilkinin donduğunu fark etti.