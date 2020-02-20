Donan nehirde 11 gün önce kaybolan Didem'in cesedi bulundu

20.02.2020 13:53 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:55

Erzurum'un Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesiyle tartıştıktan sonra evi terk eden ve cesedi donan Karasu Nehri'nde bulunan Didem Turan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



17 yaşındaki Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü ailesiyle tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Yapılan çalışmalarda ilçe merkezindeki güvenlik kameralarından Didem'in en son Aşkale-Erzincan karayolu Bölge Trafik mevkisine doğru gittiği tespit edildi. Arama çalışmalarının 11. gününde Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dumlu Jandarma Asayiş Komando birliklerinin kadavra arama ve iz takip köpeği ile birlikte yaptıkları aramada Karasu Nehri kenarındaki buzun üzerinde Didem'in elbisesinin kapşonunun fark edilmesi üzerine dikkatler o bölgeye yoğunlaştı. Jandarma ekipleri, kapşonu kaldırdıklarında Didem'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen savcının ilk incelemeleri sonrası Didem'in cansız bedeni Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ise hastaneye akın etti. Üvey baba Yüksel Duman, kızının acı haberini alınca hastanede sinir krizi geçirdi.



Hastanede yapılan işlemler sonrası Didem'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA