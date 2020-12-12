Donan göller üzerinde kamp yaptılar
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Donan göller üzerinde kamp yaptılar

12.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:22

Uludağ'ın zirvesinde bulunan göllerin donması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Uludağ'ın zirvesinde bulunan göllerin donması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. ULUDAK ekibinin donmuş göl üzerinde yaptığı kamp ise, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Bursa'nın hayat kaynağı olan Uludağ'daki göller doğa meraklılarını büyülüyor. Yaz ve kış güzelliğini koruyan Uludağ'daki göller, kışın donmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ'da bulunan 7 göl, ziyaretçilerini büyülüyor. Kara Göl, Kilimli Göl, Heybeli Göl, Aynalı Göl, Buzlu Göl, soğukdere ve çayırlıdere gölleri bölgesine tırmanan Bursalı dağcılar, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Buz tutan gölün üzerine kamp yapan dağcılar, diğer buz tutan göllerin üzerinde de yürümenin keyfini yaşadı.

Dün ve bugün aralıklarla etkili olan yağışla birlikte kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, göllerdeki buz tabakası ise 30 santimetreye ulaştı. Buzun kalınlığıyla korkulacak bir şeyin olmadığını belirten dağcılar, her kış bu gibi etkinliklere imza attıklarını söyledi. Uludağ'ın zirvesinde basmadık alan bırakmayan Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) kurucusu İsmet Şentürk, "Buz, gece ve gündüz arasındaki ısı farkından dolayı sürekli hareket halindedir. Sürekli buzda bir çatlamaları duyabiliyoruz. Buzun kalınlığı 30 santimetrenin üzerinde olduğu için bu bir sıkıntı teşkil etmiyor. Yazın buradaki suyun tahliye olduğu yerleri de kışın görmekteyiz. Bu giderler olmazsa, son sınırına kadar dolup taşması gerekiyor" dedi.

Dağcılar yaptıkları kampın ardından bazı bölgelerdeki yoğun kar zeminin de üzerinde kayma keyfini yaşadı. - BURSA

Donan göller üzerinde kamp yaptılar
Donan göller üzerinde kamp yaptılar
Donan göller üzerinde kamp yaptılar
Donan göller üzerinde kamp yaptılar
Donan göller üzerinde kamp yaptılar
Donan göller üzerinde kamp yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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