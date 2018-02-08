Donan göller tehlike saçıyor

Sivas'ta donan göllerde kırılma risklerine karşı olası kazaların yaşanmaması için göl kenarlarına araçla girilmez tabelaları asıldı.

SİVAS - Sivas'ta donan göllerde kırılma risklerine karşı olası kazaların yaşanmaması için göl kenarlarına araçla girilmez tabelaları asıldı.

Sivas'ta özellikle geceleri hava ısısının sıfırın altına inmesi ile birçok göl ve gölet dondu. Son asrın en sıcak kışının kaşandığı Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda göl ve göletlerde buz kalınlığı 50-70 santimetre olurken bu yıl ise buz kalınlığı 10-15 santimetre arasında kaldı. Buz inceliği donan göllerin üzerinde yürüyenler için tehlike oluşturuyor. Devlet Su İşleri yetkilileri, buz kırılması risklerine karşı olası kazaların önlenmesi için göl kenarlarına uyarı levhaları astı. Uyarı levhalarının altına birde çamura saplanma ve buz kırılması riskine karşı göle motorlu araçlarla da girilmesinin yasak olduğu belirtildi.

Uyarılara rağmen donan buzun kenarında topla oynayan gençler, donan göl üzerinde korkmadan top oynadıklarını, tehlikeli olmadığını belirterek donan göz üzerinde vakit geçirmenin kendileri için eğlenceli olduğunu ifade ettiler.