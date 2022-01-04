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Donan göletten kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Donan göletten kartpostallık görüntüler Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti buz tuttu.

YOZGAT (İHA) - Donan göletten kartpostallık görüntüler

YOZGAT - Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı içerisinde bulunan Cevdet Dündar Göleti buz tuttu. Karla kaplanan orman ve göletin bütünleşmesi drone ile havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü Yozgat'ta, Çamlık Milli Parkında bulunan Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyinin tamamına yakını buzla kaplandı.

Beyaz ve yeşilin buluştuğu tabiat parkında donan gölet kartpostallık görüntüler oluştururken göletin buz tutmayan tarafında yüzen kuğu ve ördeklerin görüntüsü de eşsiz doğa manzarasına ayrı bir güzellik kattı.

Donan göleti fotoğraflamak için gelen Ahmet Bolat, "Gece hava sıcaklığı eksi 10 derecelere kadar düşüyor. Türkiye'nin ilk Milli Parkı olan Yozgat Çamlığında bulunan gölette donmuş. Biz de buranın fotoğrafını çekmek için geldik. Çok güzel bir manzara oluşmuş" dedi.

Donan göletten kartpostallık görüntüler

Donan göletten kartpostallık görüntüler

Donan göletten kartpostallık görüntüler

Donan göletten kartpostallık görüntüler

Donan göletten kartpostallık görüntüler

Donan göletten kartpostallık görüntüler

Donan göletten kartpostallık görüntüler

Donan göletten kartpostallık görüntüler

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İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Son Dakika Haberleri

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