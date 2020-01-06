Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu
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Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Hafik Gölü dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

06.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:02
Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu

'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesiyle Gölü dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Sivas'ın doğal güzelliklere sahip turistik noktalarından Hafik Gölü'nün yüzeyi dondu. Gölün yüzeyinde oluşan yaklaşık 10 santimetre kalınlığındaki buz kütlesi, gölün üzerinde yürümeye izin verdi. Öte yandan bölgede oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan kış manzarası havadan da görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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