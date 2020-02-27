Donan Çıldır Gölü üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi

27.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:12

Ardahan'ı ziyaret eden turistler, yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla gezinti yaptıktan sonra halay çekerek gönüllerince eğlendi.

Ardahan-Kars sınırında yer alan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra 2'nci büyük gölü olan Çıldır'da, göl yüzeyindeki buz tabakası özellikle kıyı kesiminde 40 santimetreye kadar ulaştı.

Hafta içi olmasına rağmen bölgeye gelen turist kafileleri, güneşli havayı fırsat bilerek atlı kızak keyfini yaşadı, buz üstünde halay çekti.

Ziyaretçilerden Güliz Yaldız, Adana'dan bölgeyi ziyarete geldiğini söyledi.

Çıldır Gölü'nün donmuş halini herkesin görmesi gerektiğini ifade eden Yaldız, "Bizim buralarda ruh var, tarih var. Biz buraları gezerken bunu yaşıyoruz. Her dönem ailece buraya gezmeye geliyoruz. Bu doğal güzelliğin daha da değerlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Atlı kızakçılardan Tekin Akçay da son günlerde bölgeye gelen turistler nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Bugün özellikle Adana'dan gelen gruplar vardı. Misafirlerimizle birlikte müzik eşlinde hem atlı kızak keyfini yaşattık, hem halay çektik. Amacımız buraya gelen turistlerimize unutulmaz bir an yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA