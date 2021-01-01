Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları: "Mırmır" ve "Mira"
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Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları: "Mırmır" ve "Mira"

01.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:16
Donan Çıldır Gölü'nün sevimli maskotları:

Son günlerde havaların soğumasıyla yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü sahilindeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır" ile "Mira" gölün maskotu haline geldi.

Son günlerde havaların soğumasıyla yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü sahilindeki balık lokantasının müdavimi "Mırmır" ile "Mira" gölün maskotu haline geldi.

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, her mevsim ortaya çıkan doğal güzelliği ve buz üstünde yapılan atlı kızak gezintileriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kışın yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık yapılmasıyla da ilgi çeken gölün maskotları "Mırmır" ile "Mira" da Çıldır'a renk katıyor.

Balık lokantası sahibi Atalay Uzunkaya tarafından 4 yıl önce sahiplenilen sevimli kediler, kış mevsiminde donan Çıldır Gölü'nü görmeye gelenlere eşlik ederek göl üzerinde gezmenin keyfini sürüyor.

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mırmır" ile "Mira"nın son yıllarda Çıldır Gölü'nde büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Bölgeye gelenlerin sevimli kedilerle yakından ilgilendiğini ifade eden Uzunkaya, "Göl donmaya başladığında Mırmır ve Mira ziyaretçilerle buz üstünde tur atmanın keyfini çıkarıyor. Bu da insanların ilgisini çekiyor, hoşuna gidiyor. Buraya bir daha gelenler sürekli onları soruyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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