Donan Çıldır Gölü'nde Kış Turizmi

ARALIK, IĞDIR (DailyMotion.com) - Kars ile Ardahan arasındaki Çıldır Gölü her kış olduğu gibi bu yıl da dondu. Gölün üzerindeki buzun kalınlığının 40-45 santimetreye ulaşmasıyla beraber göle ziyaretler de başladı. Çıldır Gölü genelde Aralık ve Mart ayları arasında buzla kaplı kalıyor. Göldeki kalın buz kütleleri Nisan ayı itibariyle çözülüyor. Gölde kış aylarında balık avlama ve atlı kızak gezilerinin yanı sıra bisikletli turlar da yapılıyor. Zaman zaman canlı müzik ve dans etkinliklerinin de olduğu göle son dönemlerde kış aylarında ilgi artıyor

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