Donan Beyşehir Gölü'ndeki adada tek başına kalan ata tekneyle yem taşıdılar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde besiciler, adada tek başına kalan atlarına balıkçı teknesiyle yem götürmek için kıyıları donan gölde, buzları kırarak yolculuk yapabildi.

Beyşehir Gölü'nde yer alan Çeçen Adası'nda yalnız kalan ata, yiyecek ulaştırabilmek için besiciler seferber oldu.

Adadaki ahırında, alanda hasat edilen ekin saplarıyla beslenen ata sürekli olarak besin takviyesi için balya yem götüren besiciler, Beyşehir Gölü kıyıları donarak buz tutunca zor anlar yaşadı.

Yerleşim merkezinde balıkçılık da yapan besiciler, limandan tekneye yükledikleri balya samanları, göl üzerinde buzları kırarak süren zorlu bir yolculuğun ardından adaya ulaştırdı.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Erdoğan, yerleşim merkezinde balıkçılığın yanı sıra karşı kıyıdaki Çeçen Adası'nda tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını belirtti.

Adada bir tane at olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaz döneminde bırakmıştık. Oradaki ahırında kalıyor, serbest olarak dolaşarak adada ektiğimiz ekinin hasat sonrası örtüsünü yiyerek besleniyor. Sürekli olarak da kayıklarla adaya geçerek saman takviyesi yapıyoruz. Ancak, göl donunca bu kez adaya ulaşmak kolay olmadı. Adaya kayıkla 5-6 balya gönderdik. Göl kıyıları buz olduğu için açıklara çıkarak her gün buzları kırarak ilerleyebiliyoruz. Kayıklarla günlük kırmasak daha sonra kırmak zor. Kıyılarda buz kalınlığı 10-12 santime ulaştı."

Besici Cemal Erdoğan da adada kalan atlarının aç kalmaması için seferber olduklarını ve yem götürdüklerini belirterek, "Şu an durumu iyi. Kayıkla götürdük, yemini, samanını verdik. Beyşehir Gölü'nün durumu belli. Her taraf buz, adaya kadar bir süre buz kırarak ilerleyebildik. Göl donunca adaya ulaşım zorlaştı. En az 2 kilometre buz kıra kıra gittik. Daha sonraki yerlerde buz yok. Riski çok tabi, ada çevresi de buz tutmuş durumda. Adaya güçlükle ulaştıktan sonra at yanıma geldi, sevdim ve samanını verdik. Ardından gitti, adada serbest geziyor, rahatı iyi. Adada ekin var yiyor, saman da bırakıyoruz ama yine de sık sık yem takviyesi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

