Son dakika haberi | Donan baraj gölünden yükselen minare fotoğraf tutkunlarını bekliyor
11.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:17
Son dakika haberleri... AĞRI'da Yazıcı Baraj gölü suları altında kalan Başçavuş köyü caminin minaresi fotoğraf meraklıları için ilginç bir görüntü oluşturuyor.
AĞRI'da Yazıcı Baraj gölü suları altında kalan Başçavuş köyü caminin minaresi fotoğraf meraklıları için ilginç bir görüntü oluşturuyor.
Ağrı'ya 18 kilometre uzaklıktaki Başçavuş köyü Yazıcı Barajının suları altında kaldı. 7,61 kilometre kare alanı kaplayan baraj gölünün sularına gömülen köyden geriye caminin minaresi kaldı. Kış mevsimi sebebiyle donan baraj gölünden göğe yükselen minare fotoğraf tutkunları için güzel bir manzara oluşturuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı