Donald Tusk'tan G20 liderlerine insan kaçakçılığıyla mücadele çağrısı



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Ersin Arslan Stockholm, 7 Temmuz (DHA)'Hamburg'da G20 liderler zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk G20 liderler zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin göç olgusu olduğunun altını çizerek, G20 liderlerini "en acımasız bir şekilde insan kaçakçılarıyla mücadeleye" çağırdı.



Türkiye ile yapılan mülteciler anlaşması ve Balkan ülkeleri ile geliştirilen işbirliği sonucu Doğu Akdeniz'deki göç krizinin üstesinden gelmeyi başardıklarını belirten Tusk "Libya'dan İtalya'ya uzanan göç rotasında kritik durum hala devam ediyor" diye konuştu.



Tusk insan kaçakçılığının organize bir iş kolu olduğunu vurgulayarak insan kaçakçılığının geçen yıl sadece Libya'da 1.6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını söyledi.



Açıklamasını G20 liderlerine seslenerek bitiren Avrupa Konseyi Başkanı şunları söyledi



??Kaçakçılık iş modelini kırmak için uluslararası düzeyde daha fazla çaba göstermeliyiz. Bu nedenle, tüm G20 liderlerine kaçakçılara karşı BM'nin yaptırımlarına devam etmesini öneriyorum. Bu kaçakçıların varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanması anlamına geliyor. Küresel düzeyde yapılabilecek en düşük katkı budur. Ne yazık ki, bunun asgarisi için dahi tam bir destek alamadığımızı söylemek zorundayım. Bu desteği alamazsak, bu bazı G20 ülkelerinin ikiyüzlülüklerinin üzücü bir kanıtı olacaktır.??