Donald Tusk Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin teslim alınması talebi

Donald Tusk Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin teslim alınması talebi

18.10.2019 17:16
Donald Tusk Aslında bu ateşkes değil, Kürtlerin teslim alınması talebi
Kaynak: DHA
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