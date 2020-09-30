Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışması başladı (6) - ABD

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın konuşmaları Canlı yayının sona ermesi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59.

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın konuşmaları

Canlı yayının sona ermesi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasını yaptı. (6)

Kaynak: Anadolu Ajansı / WEB Yayın