Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışması başladı (6) - ABD
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışması başladı (6) - ABD

30.09.2020 04:38 | Son Güncelleme: 30.09.2020 05:52

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın konuşmaları Canlı yayının sona ermesi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59.

ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın konuşmaları

Canlı yayının sona ermesi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasını yaptı. (6)

Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışması başladı (6) - ABD
Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışması başladı (6) - ABD
Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışması başladı (6) - ABD
Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışması başladı (6) - ABD

Kaynak: Anadolu Ajansı / WEB Yayın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Erkan Kandemir Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Beren Saat Ali Sürmeli Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Eddie Newton Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Çocuk Futbolcu Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışması başladı (6) - ABD - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 05:52:25. #1.15#
title