Donald Trump ve Joe Biden'ın ilk canlı yayın tartışması başladı (6) - ABD
30.09.2020 04:38 | Son Güncelleme: 30.09.2020 05:52
ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın konuşmaları Canlı yayının sona ermesi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59.
ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın konuşmaları
Canlı yayının sona ermesi AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, ABD Başkanı Donald Trump ve rakibi Demokratların başkan adayı Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasını yaptı. (6)
Kaynak: Anadolu Ajansı / WEB Yayın