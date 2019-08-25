donald trump ve boris johnson, g7 zirvesi kapsamında ikili görüştü

25.08.2019 10:22

ABD Başkanı Donald Trump, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit sürecini yönetimini, 'hiçbir şey yapılmadı' ifadeleriyle değerlendirirken; Brexit sürecine dair Johnson'a hangi tavsiyeleri verdiği sorusu üzerine, Boris Johnson'ın tavsiyeye ihtiyacı olmadığını ve 'bu iş için doğru kişi' olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA