Donald Trump, tazyikli tuvalet sifonlarını gündemine aldı: Kısıtlama kaldırılsın
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Donald Trump, tazyikli tuvalet sifonlarını gündemine aldı: Kısıtlama kaldırılsın

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ülkede su tasarrufu için tuvaletlerdeki tazyikli sifon kullanımına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını önerdi.

07.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:59
Donald Trump, tazyikli tuvalet sifonlarını gündemine aldı: Kısıtlama kaldırılsın

(ABD) Başkanı , ülkede su tasarrufu için tuvaletlerdeki tazyikli sifon kullanımına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasını önerdi.


Trump, yönetim olarak tuvaletler dışında, duş ve lavabolardaki suyun daha idareli kullanımını için getirilen düzenlemeyi değiştirmenin yollarını aradıklarını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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