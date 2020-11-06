Donald Trump'tan seçim açıklaması: Twitter kontrolden çıktı
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Donald Trump'tan seçim açıklaması: Twitter kontrolden çıktı

06.11.2020 10:33 | Son Güncelleme: 06.11.2020 10:39
Donald Trump'tan seçim açıklaması: Twitter kontrolden çıktı

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek "Twitter, 230'uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamada, paylaşımlarına gelen sansüre değinerek "Twitter, 230'uncu kısım hükümetin armağanı sayesinde kontrolden çıktı!" dedi.

ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları henüz netleşmeyen seçimlere ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı YASAL OYLAR KULLANIMI ile kolayca kazanıyorum. GÖZLEMCİLER'in herhangi bir şekilde ve biçimde işlerini yapmalarına izin verilmediğinden, bu süre içinde kabul edilen oyların YASADIŞI OY olarak belirlenmesi gerekmektedir. ABD Yüksek Mahkemesi karar vermeli!" dedi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
HALİL İBRAHİM: Açıklama cidden çok büyük neyse sizde para kazanın adres bu soruyoruz. net
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